Beschauliches Leben im Odenwald

Immer noch lebt der 41-Jährige höchst bescheiden in seinem Heimatstädtchen in Höchst im Odenwald. Er trainiert dort ab und an in einer Halle, die vermutlich auch in der Kreisklasse genutzt werden könnte.

Nicht verwunderlich, dass er während einer Corona-Infektion erklärte, statt eines hochmodernen Tisches lediglich eine "Gartenplatte" zu haben. Ebenso wenig überrascht es, dass er mit einem anderen großen deutschen Spitzensportler mit derselben Lebensweise gut befreundet ist: Dirk Nowitzki.

Boll ist Tüftler und hat Talent

Und doch gilt Boll eben auch als eines der größten Talente, die der Tischtennis-Sport besitzt und je besaß. Ein Tüftler, der unaufhörlich an Technik und Material feilt. Als Mensch mit überdurchschnittlichem Sehvermögen. " Ich kann bei Rotation die Schrift auf dem Ball erkennen ", beschrieb der Rekordeuropameister vor Jahren sein gutes Auge.