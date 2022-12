Olympiasiegerin Nolte, die am Samstag den ersten deutschen Sieg im noch jungen Monobob-Weltcup geholt hatte, wurde im US-amerikanischen Lake Placid Zweite, ihre Teamkollegin Kalicki (Wiesbaden) fuhr auf Platz drei. Der Sieg ging an die Gesamtweltcup-Führende Kaillie Humphries (USA).

Im Monoschlitten hatte sich Nolte noch durchgesetzt, mit Anschieberin Lena Neunecker war die 24-Jährige um 0,12 Sekunden langsamer als das US-Gespann Humphries/Kaysha Love, das auf der anspruchsvollen Strecke im Bundesstaat New York zwei starke Läufe zeigte. Die 25 Jahre alte Kalicki, die zu Saisonbeginn beide Weltcuprennen im Zweierbob gewonnen hatte, lag letztlich 0,59 Sekunden hinter der Spitze, sie führt den Zweier-Weltcup aber weiterhin an.

Nächster Weltcup Anfang Januar in Winterberg

Die dritte deutsche Starterin Lisa Buckwitz (Oberhof), am Samstag als Dritte noch gemeinsam mit Nolte auf dem Treppchen, wurde Fünfte. Der nächste Weltcup im Eiskanal steht erst im neuen Jahr auf dem Programm: Am 7. und 8. Januar 2023 kehrt der Wettbewerb nach drei Rennen in Nordamerika nach Winterberg ein.

Quelle: sid