Urlaub am Eiskanal - Leonie Fiebig inspiziert die neue Bobbahn in Cortina d'Ampezzo

Für sie gilt: Nach der Wintersaison ist vor der Olympiasaison. Bei der Zweier-Bob-WM in Lake Placid Mitte März gewann Anschieberin Fiebig mit Pilotin Kim Kalicki hinter dem deutschen Duo Laura Nolte und Deborah Levi die Silbermedaille. Nur vier Wochen Pause, dann beginnt die Vorbereitung auf die Olympiasaison, in der eine neue Herausforderung wartet: Bei den Olympischen Winterspielen werden die Rennen in einem bis dato noch völlig unbekannten Eiskanal ausgetragen.

Kein Losglück für die ersten Testfahrten

Die neue olympische Eisbahn wurde innerhalb von 13 Monaten gebaut, an der gleichen Stelle wie ihre Vorgängerin für die Olympischen Winterspiele von Cortina 1956, die 2008 geschlossen wurde. Nur wenige Tage vor Fiebigs Ankunft in Cortina d’Ampezzo durften die ersten Bobpiloten, Rennrodler und Skeletonfahrer die Bahn zum ersten Mal befahren. Für die ersten offiziellen Testfahrten waren 60 Athleten aus 12 Nationen eingeladen, die in einem speziellen Verfahren ausgelost wurden.

"Es war Glückssache, wir wurden nicht ausgelost", erzählt die 34-Jährige. "Keine der drei deutschen Weltcup-Pilotinnen war dabei. Was aber eigentlich auch gut ist, dann sind alle auf dem gleichen Stand, wenn wir dorthin fahren."

Nachwuchspilot Hannighofer sammelt erste Eindrücke

Erste Erfahrungen durfte dagegen der deutsche Nachwuchspilot Hans Peter Hannighofer sammeln. Seine Fahrten werden nun von Bundestrainer René Spies ausgewertet und für die Bobfahrer aufbereitet, "wie die Kurven sind und wie man sie fährt".

Rund um die neue Olympiabahn ist noch längst nicht alles fertig, schildert die Bob-Weltmeisterin von 2023. "Wir konnten mit dem Camper bis zum Start der Bobbahn hochfahren, wir wurden auch nicht aufgehalten und haben dann direkt an der Baustelle geparkt, zwischen Baumaschinen und Absperrzäunen."