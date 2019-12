Der Deutsche Skiverband (DSV), der sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen einen denkbar schwachen Saisonstart hinlegte, ist neben Dahlmeier und Nawrath mit Verfolgungsweltmeisterin Denise Herrmann und Benedikt Doll vertreten. Auch die Titelverteidiger Dorothea Wierer und Lukas Hofer aus Italien sind in diesem Jahr wieder dabei. Insgesamt gehen beim Nationen-Wettkampf zehn Teams am Start, zunächst im Massenstart, dann in der Verfolgung.

Show dient der Vermarktung der Sportart

Die Frauen laufen zweimal vier Runden auf der 1,3 km langen Loipe, die Männer müssen jeweils fünf Runden absolvieren. Sportlich gesehen hat das Event, für das keine Weltcup-Punkte vergeben werden, aber einen eher geringen Stellenwert.

Die Show dient der Vermarktung der Sportart - und ist für die Athleten ein kleiner Vorgeschmack auf die Rennen in Oberhof (6. bis 12. Januar) sowie in Ruhpolding (13. bis 19. Januar). Nur Dahlmeier wird dann wieder zurück in die Zuschauerrolle rücken.

