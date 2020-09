Rodeln, Biathlon & Ski Alpin - die Weltcupkalender in der Übersicht

Die Eiskanal-Sportarten haben ihre Weltcups für die Corona-Saison 2020/21 bestätigt. Highlights sind die Rodel-WM am Königssee und die Bob- und Skeleton-WM in Altenberg. Die Weltcups der Alpinen und Biathleten wurden angepasst und sollen Anfang Oktober bestätigt werden - die Weltcup-Kalender in der Übersicht. | sportschau