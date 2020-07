Unter dem Motto "Road to Timmendofer Strand" startet die Qualifikation für die Deutschen Beachvolleyball Meisterschaften 2020 am Freitag in Düsseldorf. Insgesamt finden vier der sechs Qualifikationsturnieren in Düsseldorf statt.

Frauen machen den Anfang

Den Anfang machen am Freitag die Frauen - acht Teams kämpfen bis Sonntag um die ersten drei der neun freien Tickets für die Deutschen Meisterschaften, die Anfang September an der Ostsee ausgetragen werden. In einer Woche feiern auch die Männer-Duos (24. bis 26. Juli) in Düsseldorf ihr Comeback.

Bei den Deutschen Meisterschaften treten dann jeweils bei den Männern und Frauen 16 Duos an. Die Top-8 der deutschen Rangliste ist bereits automatisch für das Saison-Highlight qualifiziert und trifft in Düsseldorf in einem eigenen Turnier aufeinander. Mit dabei sind unter anderem auch Olympiasiegerin Laura Ludwig mit ihrer Partnerin Margareta Kozuch. "Es ist schon wichtig, in diesem Jahr noch in den Competitionmodus zu kommen. Einfach mal wieder ein Beachfeld zu sehen" , sagte Ludwig dem SID im Interview.

Drei DM-Tickets pro Turnier

In einem zweiten Teilnehmerfeld geht es für die Beachvolleyballerinnen, die in der Rangliste weiter hinten platziert sind, um eines der insgesamt acht noch zu vergebenen Tickets für die Meisterschaften am Timmendorfer Strand. Nur die jeweils ersten drei ergattern sich ein Ticket. Am Ende haben sich über die Qualifikationsturniere somit acht Teams sowie ein Team als Nachrücker qualifiziert. Das sogenannte "Back-Up-Duo" springt ein, falls ein Team verletzungsbedingt ausscheidet.