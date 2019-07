Walkenhorst vor Comeback: "2020 steige ich wieder ein"

Walkenhorst: "Mir geht es richtig gut"

Walkenhorst zog sich aus dem Profisport zurück. Ihre langjährige Partnerin Laura Ludwig, mit der sie Olympia- und WM-Gold holte, bildet seither ein neues Duo mit Margareta Kozuch. Doch die Lust am Sport ist der Essenerin geblieben und auch gesundheitlich geht es langsam aufwärts. "Inzwischen bin ich schmerzfrei ", so Walkenhorst, lediglich die Knie bereiten nach sechs Operationen Probleme: " Mir geht es aber richtig gut. "

Und so schmiedet die Weltmeisterin von 2017 schon wieder große Pläne: " Dieses Jahr bin ich raus und werde mich auf meine Gesundheit konzentrieren ", sagte Walkenhorst bei der Beach-WM am Samstag (06.07.2019). " Doch wenn sich das weiter so positiv entwickelt, will ich im nächsten Jahr auf der deutschen Tour wieder einsteigen. "

Laura Ludwig (r.) und Kira Walkenhorst feiern ihr Olympia-Gold

Auch eine Rückkehr auf die internationale Bühne schließt die 28-Jährige - zumindest langfristig - nicht aus. " International sind ja derzeit alle Plätze vergeben, die Olympia-Qualifikation läuft. Ich will mir auch nicht gleich wieder den ganz großen Druck machen ", so Walkenhorst. Nach Olympia 2020 müsse man dann sehen, " da werden sich einige Teams vielleicht wieder ändern. "

Familienmensch und Expertin

Doch bis dahin will sich die Wahl-Hamburgerin weiter intensiv ihrer Familie widmen. Ihre Ehefrau Maria hatte vor neun Monaten die Drillinge Emma, Pepe und Mo zur Welt gebracht.

Außerdem ist Walkenhorst derzeit als Botschafterin und Expertin bei der Heim-WM in Hamburg unterwegs. Das Aus ihrer früheren Partnerin Laura Ludwig verfolgte Walkenhorst vor Ort, für Olympia ist sie trotz der Niederlage von Ludwig/Kozuch in der Runde der letzten 32 optimistisch. Vor ihrem Triumph 2016 in Rio de Janeiro waren Ludwig/Walkenhorst bei der WM in den Niederlanden in derselben Runde gescheitert. " Und danach lief es richtig rund. Das gibt Zuversicht, dass es auch dieses Mal klappen kann ", sagte Walkenhorst.

