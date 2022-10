Baskets Bonn vor schwieriger Aufgabe in der Champions League

Eigentlich sind sie ganz zufrieden bei den Baskets Bonn: In der BBL steht das Team nach zwei Spielen an der Tabellenspitze und ist noch ungeschlagen. Einziger Makel in der bisherigen Spielzeit ist die Niederlage in der Champions League gegen Reggio Emilia. Nun wartet mit dem türkischen Spitzenklub Pinar Karsiyaka die nächste schwierige internationale Aufgabe auf die Bonner.

Baskets setzen auf Fan-Unterstützung

Denn die Türken sind in der heimischen Liga wie in der Champions League noch ungeschlagen. Der Champions-League-Champion von 2018, AEK Athen, wurde ebenso besiegt wie beispielsweise in der Liga Galatasaray Istanbul.

"Wir treffen auf einen Gegner von allerhöchster Qualität. Sie haben mit Mindaugas Kuzminskas und Errick McCollum Spieler von Euro-League-Niveau im Kader", erklärte Headcoach Tuomas Iisalo. Die Euro-League ist der wichtigste der Wettbewerbe im europäischen Basketball.

Für die Partie setzt Iisalo vor allem auf die Unterstützung der Fans: "Für den Erfolg müssen wir zusammen mit den Anhängern nochmal diese unglaubliche Energieleistung zeigen, die wir gegen Bamberg in der zweiten Halbzeit hingelegt haben." Gegen die Franken war vor allem das dritte Viertel, welches die Bonner mit dreizehn Punkten Vorsprung gewinnen konnten, entscheidend gewesen.

Allerdings war die Vorbereitungszeit nach der Bamberg-Partie kurz. "Wir hatten zudem verletzungsbedingt nicht alle Spieler beisammen", so Iisalo. Es werde daher eine große Herausforderung gegen die Türken zu bestehen.

