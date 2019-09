Als Pitcher (Werfer) bei Baseball-Bundesligist Bonn Capitals nimmt Sascha Koch auch in der deutschen Nationalmannschaft eine zentrale Position ein. Bei der Europameisterschaft vom 7. bis 15. September in Bonn und Solingen will der 21 Jahre alte Student mit seinem Team ganz vorne mitspielen.

Im Gespräch mit wdr.de redet Koch, der seit 2005 in Bonn spielt und aus der Jugend den Weg über die Bundesliga bis in die Nationalmannschaft ging, über die Bedeutung der EM für den Sport und das Team sowie den Auftaktgegner Schweden.