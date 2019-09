Die deutschen Baseballer haben bei der Heim-EM die dritte Niederlage in Serie kassiert - stehen als Gruppenvierte aber dennoch im Viertelfinale.

Im abschließenden Gruppenspiel gegen Tschechien ging das Team von Bundestrainer Steve Janssen am Mittwoch (11.09.2019) in Bonn zunächst mit 2:0 in Führung, konnte diesen Vorsprung aber nicht lange verteidigen. In der Folge zogen die Tschechen bis auf 9:2 davon. Am Ende stand es 6:10 aus Sicht der Deutschen, die nun am Freitagabend (19 Uhr) auf die noch ungeschlagenen Italiener treffen.