Die 22-Jährige vom SC Union Lüdinghausen gewann nach einem Freilos und einem kampflosen Sieg ihr Auftaktmatch am Donnerstag gegen Freya Redfearn (England) 21:19, 21:8 und zog damit ins Viertelfinale ein. Schlägt sie dort am Freitag die Türkin Neslihan Yigit, hat sie Bronze bereits sicher.

Lamsfuß/Herttrich im Mixed-Viertelfinale

Ebenfalls das Viertelfinale erreicht haben Mark Lamsfuß (Wipperfeld) und Isabel Herttrich (Bischmisheim) im Mixed. Die Weltranglisten-15. treffen nun auf die Niederländer Robin Tabeling und Selena Piek. Lamsfuß/Herttrich hatten bei der EM 2018 in Huelva/Spanien als Dritte die einzige deutsche Medaille gewonnen, in Kiew sind sie wie ihre Teamkollegin Li an Position drei gesetzt.

Ausgeschieden sind dagegen Jones Jansen und Kilasu Ostermeyer (1. BC Wipperfeld und TV Refrath) durch ein 1:2 (21:13, 13:21, 19:21) gegen Ronan Labar und Anne Tran aus Frankreich.