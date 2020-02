Yvonne Li aus Lüdinghausen und Max Weißkirchen aus Bonn haben sich bei den deutschen Badminton-Meisterschaften in Bielefeld am Sonntag (02.02.2020) die Einzel-Titel gesichert.

Dreisatz-Sieg für Li im Finale

In der Seidenstickerhalle bezwang die 21 Jahre alte Li in einer Neuauflage des letztjährigen Endspiels Fabienne Deprez (Gifhorn) mit 21:12, 16:21, 21:8. Zuvor hatte Li, die auf bestem Wege zur Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio ist, im Halbfinale Katharina Altenbeck (Oberhausen) mit 21:8, 21:9 ausgeschaltet, Deprez hatte sich mit 21:8, 21:15 gegen Brid Stepper (Marktheidenfeld) durchgesetzt.

Bei den Männern besiegte Weißkirchen den Bergisch Gladbacher Lars Schänzler im Endspiel mit 21:18, 14:21, 21:14. Für den den 23 Jahre alten Bonner war es der dritte DM-Einzel-Titel in Serie. Im Halbfinale hatte Weißkirchen souverän Samuel Hsiao (Langenfeld) 21:12, 21:11 bezwungen, Schänzler hatte gegen Niklas Nimczyk mit 21:14, 21:9 die Oberhand behalten.

Li schnappt sich mit Efler Doppel-Titel

In der Doppelkonkurrenz der Frauen sicherte sich Li ihren zweiten Titel an diesem Wochenende. Mit ihrer Partnerin Linda Efler (Mülheim an der Ruhr) besiegte sie im Finale Kilasu Ostermeyer und Franziska Volkmann (Trittau/Saarbrücken) mit 21:18, 21:10. Bei den Männern setzten sich Bjarne Geiss und Jan-Collin Völker (Wittorf/Hamburg) gegen Johannes Pistorius und Lukas Resch (Freystadt/Bonn) mit 21:17, 21:11 durch.

Im Mixed-Wettbewerb verpasste Weißkirchen an der Seite von Deprez am späten Nachmittag seinen zweiten Titel bei dieser DM. Im Finale gegen Jones Ralfy Jansen und Kilasu Ostermeyer (Wipperfürth/Trittau) unterlag das Duo 19:21, 16:21.

Stand: 02.02.2020, 17:08