Amateursport - Stufenplan als Lösung?

Noch ist Lockdown, alles hat zu und nichts geht. Vor den nächsten Beratungen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am Mittwoch (10.02 2021) hoffen die Verantwortlichen im Amateur- und Breitensport in NRW auf vorsichtige Lockerungen.

Fußballverbände unterstützen Inzidenzampel im Sport

WIe das genau aussehen könnte, hat man sich schon überlegt: So brachte der Präsident des Landessportbundes NRW, Stefan Klett, zuletzt gegenüber dem WDR einen Stufenplan ins Spiel: "Je nach Inzidenzwert sind bestimmte Sportangebote möglich, und je geringer der Wert, desto mehr ist möglich." Die Landesregierung in Schleswig-Holstein hat bereits einen solchen Stufenplan veröffentlicht.

Auch die Fußballverbände in NRW stehen dem Vorschlag zumindest offen gegenüber. "Eine Inzidenzampel mit verbindlichen Zahlen und Regelungen würde für eine größtmögliche Planungssicherheit bei Verbänden, Kreisen und den Vereinen sorgen" , erläuterte der Fußballverband Westfalen auf WDR-Anfrage.

Es solches Ampel-System brächte im Spielbetrieb jedoch Unwägbarkeiten mit sich. "Eine solche Ampel birgt auch offene Fragen, sie könnte lokal sehr unterschiedlich leuchten" , gab Henrik Lerch vom Fußballverband Niederrhein zu bedenken. Ein Stufenplan könnte im Fußball also eventuell nur den Trainingsbetrieb betreffen – für viele wäre aber auch das ein Fortschritt zur aktuellen Situation.

Hoffnung auf Lockerung für Individualsport?

Bevor jedoch der Fußball auf Öffnungen hoffen darf, müssten die Fallzahlen sinken. Zuerst könnten Outdoor-Individualsportarten an die Reihe kommen – wie beispielsweise Golf, Schwimmen oder Leichtathletik. Beim Schleswig-Holsteiner Stufenplan sind Öffnungen für Sportanlagen ab 21 Tagen ohne Inzidenz über 100 vorgesehen.

Ob eine solche Regelung auch für NRW gelten werde oder sie ein Thema in den kommenden Beratungen der Ministerpräsidenten sei, konnte die Staatskanzlei NRW auf Anfrage des WDR nicht beantworten. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass "fallende Inzidenzwerte nicht die einzige Möglichkeit und Orientierung" für schrittweise Öffnungen im Sport sind.

Amateurfußball frühestens Mitte März

Der Fußball-Spielbetrieb wird auf jeden Fall noch eine Weile brach liegen. Bis zum 31.03. hat der FLVW seine Spielpause verlängert, auch am Niederrhein sieht man vor "Mitte März" keine Möglichkeit für eine Aufnahme des Spielbetriebes. "Wir sind abhängig von der behördlichen Verfügungslage und natürlich in ständigem Austausch mit den Behörden" , so FVN-Sprecher Lerch, der grundsätzlich zur Zukunft sagt: "Jede Idee, die hilft, wieder Sport auf den Fußballplätzen anbieten zu können, ist erstmal zu unterstützen."

Stand: 08.02.2021, 08:00