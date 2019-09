Jubel bei der deutschen Delegation am Montag (16.09.2019): Zwei Kölner Amateur-Boxer haben es in die Runde der besten 16 bei den Weltmeisterschaften im russischen Jekaterinburg geschafft.

Superschwergewichtler Nelvie Tiafack tat es Halbschwergewichtler Ibragim Bazuev nach, der schon tags zuvor ins Achtelfinale eingezogen war.

Tiafack siegt klar nach Punkten

In der letzten Vorrundenveranstaltung feierte Tiafack, Dritter der letzten Europaspiele in Minsk, einen Sieg gegen den Südkoreaner Kim Do Hyeon. Nach Punkten schlug er seinen Kontrahenten letztendlich deutlich mit 5:0. Tiafack muss in der nächsten Runde nun Chouaib Bouloudinats aus Algerien entgegentreten. Das Achtelfinale wird in allen Klassen am Dienstag ausgetragen.

