Furioser Anfang

Aber der 22-Jährige legte los, als hätte er schon einige Matches hier absolviert. Altmaier drückte auf das Tempo, schleuderte dem Italiener Vorhand und Rückhand geradezu um die Ohren. Berrettini wusste nicht, wie er auf die aggressiven Schläge des Deutschen reagieren sollte. Eigentlich die Taktik Berrettinis, die er aber aufgrund der Überlegenheit Altmaiers nicht auf den Platz bringen konnte. Über ein schnell heraus gespieltes 3:0 gewann Altmaier den ersten Satz hoch verdient mit 6:2 und war der deutlich bessere Spieler.

Der zweite Durchgang begann allerdings mit einem Break gegen den Deutschen. Berrettini steigerte sich, versuchte das Spielgeschehen mehr und mehr zu bestimmen, spielte deutlich variabler, streute einige Stopps ein. Und dem Römer unterliefen weniger unerzwungene Fehler. Das machte die Partie für Altmaier deutlich schwieriger.

Angriffs- und Winkelbälle

Aber der Kempener blieb dran, steckte nicht auf. Ihm gelang das rettende Rebreak bei 4:5 und spielte sich in den Tiebreak. Und was Selbstvertrauen ausmacht, zeigte Altmaier beim Satzfinale. Er gewann mit mutigen und hochkonzentrierten Schlägen mit 7:6 (7:5).

Im dritten Satz ging es ausgeglichen los. Aber Berrettini verzweifelte immer mehr an der Konstanz seines Gegners und wohl auch an sich selbst. Altmaier spielte solide, aber brauchte kaum noch spektakuläre Bälle um sich ein Break zum 3:2 zu erarbeiten. In der Folge spielte der Deutsche fast schon routiniert. Mischte Angriffsbälle mit klugen Winkelbällen. Am Ende stand ein 6:4 und der größte Erfolg in der jungen Karriere des Daniel Altmaier.

Stand: 03.10.2020, 13:32