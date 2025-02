ATP in Rotterdam: Altmaier schlägt auch Fils

Der 26-Jährige aus Kempen setzte sich am Donnerstag (6.2.2025) nach starker Vorstellung mit 6:4, 3:6, 7:5 gegen den französischen Weltranglisten-19. Arthur Fils durch und zog erstmals seit Januar 2024 wieder ins Viertelfinale eines ATP-Turniers ein. Dort trifft Altmaier, der nach einer Niederlage in der Qualikation unverhofft noch als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht war, auf den australischen Weltranglistenachten Alex de Minaur.

Altmaier, Nummer 93 der Welt, hatte am Mittwoch von der krankheitsbedingten Absage des Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard profitiert und den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic in drei Sätzen besiegt.

Letzter Deutscher im Feld

Gegen Fils ließ sich Altmaier auch vom verlorenen zweiten Satz nicht aus der Ruhe bringen und kämpfte sich im entscheidenden Durchgang nach einem frühen Break zurück. Beim Stand von 5:4 vergab der 26-Jährige noch vier Matchbälle, wenig später machte er es dann besser.

Altmaier ist der letzte verbliebene deutsche Tennisprofi in Rotterdam. Jan-Lennard Struff (Warstein) hatte sein Auftaktmatch am Mittwoch in drei Sätzen gegen den Ungarn Fabian Marozsan verloren.

Quelle: sid