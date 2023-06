Daniel Altmaier hat sich überraschend in die dritte Runde der French Open gespielt. Am Donnerstag (01.06.2023) schlug der Kempener den Weltranglisten-Neunten Jannik Sinner aus Italien mit 6:7 (0:7), 7:6 (9:7), 1:6, 7:6 (7:4), 7:5 und erkämpfte sich nach 05:26 Stunden das Weiterkommen.

Altmaier kämpft sich in Entscheidungssatz

Altmaier agierte von Beginn an auf Augenhöhe mit dem Italiener, beide Spieler zeigten allerdings auch eine ganze Reihe an unnötigen Fehlern. Erst im Tiebreak des ersten Satzes musste Altmaier Sinner ziehen lassen und verlor diesen ohne eigenen Punkt. Im zweiten Satz ging es erneut hin und her - Altmaier erzwang erneut das Tiebreak. Doch dieses Mal hatte der 24-Jährige das bessere Ende für sich.