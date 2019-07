Düsseldorf: Bundesliga statt Big Air

Sperrtermin nicht berücksichtigt

"Wir sind natürlich sehr enttäuscht. Es wurde alles fristgerecht im April eingereicht. Anscheinend sind die Verantwortlichen bei der DFL keine Sport-, sondern ausschließlich Fußballfans" , sagt Pollen, Chef des Organisations der Big-Air-Veranstalung dem WDR .

Zum Hintergrund: Ein Sperrtermin, der von den Veranstaltern in diesen Fällen üblicherweise beantragt wird, wurde von Seiten der Deutschen Fußball Liga ( DFL ) in diesem Fall nicht berücksichtigt. Fortuna Düsseldorf sei laut Pollen allerdings keinerlei Vorwurf zu machen. Der Klub habe in dieser Sache alles fristgerecht erledigt.

"Es war das erste Mal, dass eine Veranstaltung auf diese Weise nicht zustande gekommen ist" , sagte Michael Brill, Geschäftsführer der Düsseldorfer Stadion-Betreibergesellschaft D-Life dem WDR. Vertraglich geregelt sei es, dass die Betreibergesellschaft verpflichtet ist, die Termine für die Bundesliga zu reservieren.

Erfahren von der Spielplanansetzung habe August Pollen auch erst am 28. Juni, dem Tag, an dem die DFL den Spielplan für die Spielzeit 2019/20 der Öffentlichkeit vorgestellt hatte. "Es gab zwar keine Garantie, dass unser Wunsch berücksichtigt wird. Aber es gab von unserer Seite allerdings auch so gut wie keine Zweifel. Da sind wir jetzt eines Besseren belehrt worden" , sagt Pollen. Das Event später zu terminieren sei laut Pollen auch keine Option, weil die Arena dann bereits ausgelastet ist.

Stand: 16.07.2019, 13:38