Nach der Flutkatastrophe: Wiederaufbau läuft "noch nicht gut"

Die Schadenssumme beläuft sich für beide Bundesländer zusammen auf etwa 118 Millionen Euro, wie der nordrhein-westfälische Landessportbund und der Sportbund Rheinland am Dienstag mitteilten. Allerdings geht man bei den Verbänden bereits jetzt davon aus, " dass die Kosten für den Wiederaufbau der Sportinfrastruktur noch über die reine Schadensmeldung hinausgeht ".

Einige dieser Vereine mit kleineren Schäden an der Sportanlage oder der Sportausrüstung haben den Trainingsbetrieb zwar bereits wieder aufnehmen können, sagte der Sprecher des LSB NRW, Frank-Michael Rall. Generell laufe der Wiederaufbau der Sportinfrastruktur allerdings " noch nicht gut ".

So seien etwa viele Trainingsstätten weiter durch Aufräumarbeiten blockiert oder anderweitig zweckentfremdet, erklärte Dominik Sonndag vom LSB Rheinland-Pfalz. Ein Umstand, der Sonndag verärgert: " Es darf nicht sein, dass Sportplätze weiterhin als Ersatzstätte für Deponien herhalten müssen. "

Erftstadt : Erste Sportanlagen wieder im Einsatz

Besonders schwer getroffen hat es etwa den TuS Ahrweiler 1898: " Wir beginnen praktisch nach fast 125 Jahren Vereinsgeschichte von ganz vorne ", erklärte Geschäftsführerin Sabine Schenke. Auch Erftstadt wurde von der Flutwelle hart erwischt. Dennoch seien einige Sportanlagen schon wieder provisorisch im Einsatz, sagte der Vorsitzende des Stadtsportverbands, Peter Kaulen-Windgassen.

Zudem stehen laut Kaulen-Windgassen für das Training Ausweichmöglichkeiten in weniger betroffenen Nachbarorten zur Verfügung. Allerdings stelle das Pendeln vor allem für die Eltern eine zusätzliche Belastung dar.

Herausforderung Winter

Weitere Sorgen bereitet der bevorstehende Winter, da viele Outdoor-Angebote wegfallen. Außerdem sind in den kalten Monate auch viele - von der Flut verschonte - Rasenplätze nicht bespielbar.

Ohnehin falle es den Leuten wegen der Aufräumarbeiten schwer, Zeit für den Sport zu finden. Ein Problem ist auch, dass viele Übungsleiter extrem betroffen sind. " Nur ein Bruchteil kann bisher wieder motiviert werden, Trainingsstunden anzubieten ", erklärte die Geschäftsführerin des TuS Ahrweiler. Darunter leide der Verein sehr. Auch Kaulen-Windgassen beobachtet, dass viele Betroffene " völlig überlastet " seien.

Geld hilft nur bedingt

Finanzielle Hilfe bekommen die Vereine etwa durch den Nationalen Wiederaufbaufonds. Dadurch sollen Kommunen und Vereinen 30 Milliarden Euro zugutekommen, wie es am vergangenen Freitag auf der Sportministerkonferenz in Koblenz hieß.

Spendengelder werden etwa vom Deutschen Olympischen Sportbund zusammengetragen und in gleichen Teilen an die betroffenen Bundesländer aufgeteilt. Auch vom LSB NRW gibt es einen Fördertopf für Soforthilfe in Höhe von 500.000 Euro, von dem bislang etwas weniger als die Hälfte abgerufen wurde. Das Problem: Den Vereinen fehlen keine Sportgeräte, sondern schlichtweg Platz für Trainingseinheiten. Und da hilft Geld nur bedingt.

Trotz der großen Herausforderung wollen sich die meisten Sportvereine nicht unterkriegen lassen. Auch wenn bis zum vollständigen Wiederaufbau wohl noch Jahre vergehen dürften.

red/dpa | Stand: 09.11.2021, 10:20