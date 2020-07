Das Land NRW hat Lockerungen für den Amateursport beschlossen. Ab Mittwoch (15.07.2020) ist wieder Kontaktsport in der Halle mit bis zu 30 Personen möglich. " Das ist die Rückkehr in eine neue Normalität ", erklärt Christian Hentschel vom Westdeutschen Handballverband.

Handballspiele wieder möglich

Wochenlang war gar kein Training in der Halle möglich, im vergangenen Monat dann nur für bis zu zehn Personen zeitgleich. Die neuen Regelungen erlauben nun wieder richtige Spiele. " Testspiele sind möglich, Wettbewerbe auch. Der neuen Saison steht nichts mehr im Wege ", so Hentschel.

Theoretisch können die Amateurvereine ab Mittwoch also mit einer richtigen Vorbereitung auf die neue Saison beginnen. Wahrscheinlicher ist aber, dass es bei vielen Vereinen noch dauert, bis sie wieder richtig starten.

Unterschiede zwischen Vereinen

" Man kann nicht davon ausgehen, dass es jetzt überall auf Knopfdruck wieder losgeht ", erklärt Frank-Michael Rall vom Landessportbund NRW . Denn ob ein Verein beispielsweise wieder Freundschaftsspiele bestreitet, hängt auch von den Möglichkeiten des Vereins und den Regelungen der jeweiligen Kommune ab. Außerdem trainieren viele Amateurvereine in den Sommerferien nicht regulär.

Der Handballverband Westfalen hat den Saisonstart deshalb in den Oktober verschoben. " Es bringt nichts, ein paar Wochen eher zu starten ", erklärt Andreas Tiemann, Vize-Präsident Spieltechnik. Zum einen sei das Verletzungsrisiko nach einer so langen Pause zu hoch, zum anderen bräuchten die Vereine genug Zeit zur organisatorischen Vorbereitung.

Auch Basketballer starten später

Wann die Saison bei den beiden anderen NRW-Landesverbänden Niederrhein und Mittelrhein beginnt, ist noch nicht entschieden. Ein Saisonstart Ende August beziehungsweise Anfang September sei aber nicht ausgeschlossen, teilen die beiden Handballverbände dem WDR auf Nachfrage mit. Der Westdeutsche Basketballverband hat seinen Saisonstart verlegt und will am 26.10.2020 in die neue Spielzeit starten.