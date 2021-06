Zehnkampf-Weltmeister Kaul legt flotten Start hin

Der 23 Jahre alte Mainzer rannte am Samstag die 100 Meter in 11,21 Sekunden und blieb nur knapp über seiner persönlichen Bestzeit (11,17). Zudem war er schneller als bei seinem WM -Triumph 2019 in Doha (Katar), als er 11,27 Sekunden benötigte.

In Ratingen geht es ums Olympia-Ticket

Die Führung nach der ersten Disziplin übernahm der Frankfurter Jannis Wolff mit 10,67 Sekunden und 935 Punkten. Ob Kaul auch die letzten fünf Disziplinen am Sonntag absolviert, hängt von den Konkurrenten im Kampf um die drei Olympia-Tickets ab.

Bei der ersten Ausscheidung in Götzis lief es für den "Sportler des Jahres 2019" mit nur 8.263 Punkten und Platz fünf nicht optimal. Sollten in Ratingen drei Rivalen die Olympia-Norm von 8.350 Punkten noch übertreffen, hätten sie Vorrang bei der Nominierung - und seine 8.691 Punkte von 2019 würden nicht zählen.

Deshalb muss Kaul besonders Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied), Matthias Brugger und Tim Nowak (beide Ulm) im Auge behalten.

Stand: 19.06.2021, 11:45