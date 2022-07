Bo Kanda Lita Baehre fällt gerne auf - zahlreiche Tattoos, verspiegelte Sonnenbrille, trendige Dreadlocks, und bei Instagram präsentiert der 23-Jährige seinen Fans ganz gerne mal seine recht beeindruckenden Bauchmuskeln. Er " liebt " die Show, sagt Lita Baehre.

Lita Baehre startet als Nummer fünf der Welt

Doch auch sportlich sorgt der Stabhochspringer immer mehr für Aufsehen. Er werde " alles geben, um Deutschland gut zu repräsentieren ", sagt Lita Baehre, einer der ganz wenigen verbliebenen Hoffnungsträger im Krisen-Team des DLV bei der WM in Eugene ( USA ). Mit seinen 5,90 Metern geht der Leverkusener als Nummer fünf der Welt in die Qualifikation in der Nacht zu Freitag ( MESZ ).

Er ist authentisch und verstellt sich nicht. Das bringt neues Flair in unsere Sportart. Chefbundestrainerin Annett Stein