Der Stabhochsprung-Showman Bo Kanda Lita Baehre kam eher in sich gekehrt und unzufrieden aus dem Stadioninnenraum. "Ich muss technisch noch genauer arbeiten. Mit 5,75 Metern kann ich vorne nicht mitmischen" , haderte der 23 Jahre alte WM-Vierte am Freitag (Ortszeit). Für ihn war die Qualifikation für den Medaillenkampf bei der Leichtathletik-WM in Eugene in der Nacht zum Montag (2.25 Uhr MESZ/ARD) alles andere als ein Höhenrausch: "Mit dieser Leistung wird es schwer, eine gute Platzierung zu bekommen."

Es war auf jeden Fall nervenaufreibend. Durch eine solche Quali musste ich aber auch mal durchgehen. Bo Kanda Lita Baehre in der ARD

Der Leverkusener hatte die notwendigen 5,75 Meter als vorletzter Springer gerade noch so im dritten und letzten Versuch geschafft. "Davon lasse ich mich aber nicht runterziehen und gehe nicht mit einer negativen Einstellung in das Finale" , sagte Lita Baehre, der wegen eines kräftigen Rückenwinds mehrmals die Stäbe wechseln musste und dies "als einen kleinen Krimi" erlebte. Dass er die notwendige Höhe mit dem Stab schaffte, mit dem er bei den deutschen Meisterschaften in Berlin mit 5,90 Metern eine Bestleistung aufstellte, bewies: Es war keine Frage des Materials.

Eine Frage guter Nerven war das Durchkommen auch für Oleg Zernikel. Der Olympia-Neunte aus Landau überquerte ebenfalls 5,75 Meter und freute sich, "auf den Punkt genau" fit zu sein. "Ich habe gelernt, Ruhe zu bewahren" , sagte der Anhänger von Meditation.

Blech scheitert an Anfangshöhe

Der Leverkusener Torben Blech scheiterte an der Anfangshöhe von 5,30 Metern. Weltrekordler Armand Duplantis fliegt nach Olympiasieg, EM- und Hallen-WM-Gold dem ersten Freiluft-Weltmeistertitel entgegen. Die Höhe von 5,75 Metern war für den schwedischen WM-Zweiten von 2019 und Serien-Sechs-Meter-Springer kein großes Hindernis.