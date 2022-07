Gina Lückenkemper sprintet ins WM-Halbfinale

Die 25 Jahre alte Westfälin, die für Berlin startet und in den USA trainiert, lief am Samstag (Ortszeit) in der ersten Runde nach einem schwachen Start noch gute 11,09 Sekunden. Siegerin in Lückenkempers Rennen wurde die Jamaikanerin Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,87), die zuletzt dreimal in Folge Weltmeisterin geworden war.

Dina Asher-Smith mit 10,84 Sekunden Vorlaufschnellste

Einen Lauf später setzte sich Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah, ebenfalls Jamaika durch, die in 11,15 Sekunden aber nicht den starken Eindruck ihres Landsfrau hinterließ. Vorlaufschnellste war die britische Europameisterin Dina Asher-Smith (10,84).

Während die EM-Zweite Lückenkemper in das Halbfinale in der Nacht zum Montag (2.33 Uhr/MESZ) einzog, schied die Olympia-Fünfte Alexandra Burghardt aus Burghausen in Runde eins aus. Die 28-Jährige wurde in ihrem Lauf Sechste in nur 11,29 Sekunden.