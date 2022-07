Lita Baehre verpasst WM-Medaille in starkem Finale

Lita Baehre zieht positives WM-Fazit

Obwohl der Leverkusener Lita Baehre 2019 in Doha als Vierter schon mal näher an selbiges herangesprungen war, fällt sein aktuelles WM -Fazit positiver aus: " Es war trotzdem die beste Meisterschaft, die ich bisher hatte. Darauf kann ich auf jeden Fall aufbauen. " Er habe genug " Power " gehabt und sich am Ende auch noch fit gefühlt. Die Konkurrenz sei an diesem Tag einfach besser gewesen: " Es war ein starker Wettkampf mit einem hohen Niveau. Das muss man anerkennen. Wenn ich eine Medaille gewinnen möchte, muss ich noch etwas drauflegen. Aber das ist ein Ansporn. "

Und "draufgelegt" hat der Leverkusener in vorherigen Wettkämpfen schon. Bei den deutschen Meisterschaften hatte er sich zuletzt auf 5,90 Meter gesteigert. Ohne eine erneute Steigerung in den USA blieb eben nur Rang sieben. Die bislang letzte deutsche WM-Medaille hatte Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe 2015 in Peking mit Silber geholt.