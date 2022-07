Und dem deutschen Rekord des 5.000-Meter-Olympiasiegers von 1992 ist der 23-jährige Dortmunder bereits nahe gekommen. Bei der WM in Eugene will er in die Weltspitze aufsteigen. "Ich möchte unbedingt ins Finale kommen und eine Top-Acht-Platzierung machen" , kündigte der selbstbewusste Sohn somalischer Eltern an, der in der Nacht zum Freitag (3.10 Uhr MESZ/ZDF) seine WM-Premiere im Vorlauf über 5.000 Meter feiern wird.

Mohumed in europäischer Bestenliste auf Platz zwei

In der europäischen Bestenliste liegt Mohumed mit 13:03,18 Minuten über 5.000 Meter an zweiter Stelle. Nur Baumann war schneller, er ist seit 25 Jahren deutscher Rekordhalter mit 12:54,70 Minuten. Mohumed lief seine Zeit Anfang Mai im kalifornischen San Juan Capistrano, wo er Zweiter hinter Jakob Ingebrigtsen wurde.