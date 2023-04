Langstrecken-Ass Klosterhalfen wechselt Trainer und Ausrüster

Die Leverkusenerin war Ende 2018 zum Training in die USA unter Pete Julian gewechselt, der US-Amerikaner hatte Klosterhalfen in die Weltspitze geführt. Nach ihrem Goldlauf von München sagte die WM-Dritte von 2019 noch: "Man sollte ein gut funktionierendes Team nicht ändern".

Zudem wechselt Klosterhalfen ihren Ausrüster und läuft ab sofort für Puma. " Koko ist ein Riesentalent" , sagte Pascal Rolling, Head of Sports Marketing Running bei dem deutschen Sportartikelhersteller: " Sie stellt ihre Schnelligkeit immer wieder aufs Neue unter Beweis. Wir freuen uns sehr, dass sie sich für Puma als Partner entschieden hat und wir sie auf der Bahn und bei Straßenrennen unterstützen können."

WM-Dritte 2019 in Doha

Die Langstreckenläuferin, die mehrere deutsche Rekorde zwischen 1500 und 10 000 Meter hält, war 2019 in Doha WM-Dritte geworden und gewann im vergangenen Jahr in München EM-Gold jeweils über 5000 Meter. Ihr erster Start in dieser Saison ist nach Puma-Angaben beim Diamond League-Auftakt am 5. Mai in Doha geplant.

