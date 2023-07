Was Leverkusen zur Para-Leichtathletik-Goldschmiede macht

Stand: 18.07.2023, 16:22 Uhr

Der TSV Bayer Leverkusen ist in der Para-Leichtathletik die Top-Adresse in Deutschland. Sechs Leverkusener Athletinnen und Athleten haben bei der WM in Paris Medaillen gewonnen. Der Erfolg hat viele Faktoren.

Von Julian Tilders