Der 41 Jahre alte Kölner setzte sich beim Halb-Ironman der 70.3-Serie in seiner Wahl-Heimat Andorra nach 4:25:47 Stunden gegen den Kurzdistanz-Spezialisten Jonas Schomburg (Hannover) durch, Dritter wurde der Spanier Jordi Moya.

Frodeno: "Weiterer Schritt auf dem Weg zur Topform"

"Das Zielband in den Händen zu halten fühlte sich verdammt gut an" , sagte Frodeno nach dem Rennen: "Es war ein epischer Test für Nizza. Dabei fühlt es sich endlich wieder gut an, ich habe keine Schmerzen. Das ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zurück zur Topform." Dem zweitplatzierten Schomburg sprach Frodeno ein großes Lob aus: "Glückwunsch an Jonas, er ist eine Maschine auf dem Rad."

Frodeno, Olympiasieger von 2008, stieg in Andorra in einer Gruppe von drei Verfolgern des führenden Schomburg aufs Rad. Dort begann die stete Aufholjagd des zweimaligen 70.3-Champions. Nach gut 13 km auf der Laufstrecke zog er an seinem Landsmann vorbei und lief unaufhaltsam zum Sieg. Damit bestätigte Frodeno seine aufstrebende Form nach dem vierten Platz bei der Ironman-EM in Hamburg.

Frodeno plant Karriere-Ende am Ende der Saison

Der dreimalige Weltmeister will am Ende der Saison seine erfolgreiche Karriere beenden, zuvor plant er noch den Start bei der WM in Nizza (9. September). Wegen eines Teilrisses der Achillessehne hatte Frodeno zuletzt die Nachhol-WM in Utah verpasst, bei der Challenge Roth musste er unter Schmerzen aufgeben. Infolge eines Fahrradsturzes im Sommer musste er gleich drei Mal unters Messer und bangte zeitweise gar darum, jemals wieder normal gehen zu können.