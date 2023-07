Mit 20,02 Sekunden ist Hartmann in der Jahresbestenliste unter die Top 20 gerückt, wobei ihn auf Platz 18 allerdings noch 35 Hundertstelsekunden von dem führenden US -Amerikaner Noah Lyles trennen.

Kölner Sprint-As freut sich auf Auszeit

Obwohl Hartmann den 18 Jahre alten Rekord des deutschen Sprint-Asses Tobias Unger (20,20 Sekunden) pulverisierte und seinen ersten DM -Titel holte, konnte er nach seinem Triumph erstmal nur an eins denken: " Tatsächlich einfach nur an mein nächstes Wochenende, was jetzt endlich mal frei ist. "

Da der 24-Jährige in den vergangenen Wochen viel Laufarbeit zu verrichten hatte, ist das nachvollziehbar. So war Hartmann Anfang Juli etwa beim Diamond-League-Meeting in Stockholm (Schweden) Dritter über die 100 Meter (10,23 Sekunden) und im Juni hatte er in Oslo (Norwegen) über 200 Meter in einem Weltklassefeld Rang sechs belegt (20,39 Sekunden).

Ticket für WM und Olympia gelöst

An neuen Zielen wird es Joshua Hartmann nach seiner kleinen Auszeit nicht mangeln. Mit seinem Rekord bei der DM hat er sich für die WM in Budapest im August sowie für die Olympischen Spiele in Paris im kommenden Jahr qualifiziert.

Darüber hinaus bleibt ihm die 20-Sekunden-Marke vorerst erhalten. Dass er noch schnellere Zeiten in den Beinen hat, davon ist er ebenso überzeugt wie von dem Deutschen Rekord, dessen Übernahme er bereits im vergangenen Jahr angekündigt hatte.