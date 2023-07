Sprinterin Lückenkemper - noch nicht zufrieden, aber zuversichtlich

Die Menschentraube um Gina Lückenkemper war groß. Doch beim ersten Absperrgitter war die Gefolgschaft der Fans beendet: Eine Dopingkontrolle verhinderte nach Lückenkempers mühelosem DM-Titel eine Autogrammstunde der deutschen Top-Sprinterin.

Ohnehin hatte der lange Tag in der Hitze Kassels Kraft gekostet. Ihre 11,03 Sekunden stimmten die Europameisterin auf dem Weg zu ihrem Ziel "WM-Finale" aber zuversichtlich. "Ich spüre, dass da etwas Ordentliches in der Pipeline ist" , sagte Lückenkemper mit Blick auf die WM in Budapest (19. bis 27. August).