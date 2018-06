Düsseldorfer gewinnt Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg

Nikki Johnstone vom ART Düsseldorf hat am Sonntag (03.06.2018) den Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg gewonnen. Er siegte in 2 Stunden und 29 Minuten und wiederholte damit seinen Erfolg aus dem Vorjahr.

Bei den Frauen gewann ebenfalls eine Läuferin aus der Region: Annika Vössing, die für den LAV Oberhausen startet, überquerte nach knapp drei Stunden als Erste die Ziellinie. Insgesamt waren gut 5.500 Teilnehmer am Sonntagmorgen gestartet.

Streckenrekord beim Halbmarathon

Für ein Highlight sorgte Anke Esser aus Ostbevern bei Münster. Mit einer Stunde und gut 18 Minuten stellte sie einen neuen Streckenrekord über die Halbmarathon-Distanz auf.

Startschuss beim Rhein-Ruhr-Marathon 2018

Organisationsleiter Uwe Busch zeigte sich mit dem Tag sehr zufrieden: " Das Wetter war nahezu optimal. Durch den früheren Start um 8.30 Uhr musste kein Läufer in der Mittagssonne laufen, was uns viele gedankt haben. " Nach Buschs Schätzungen verfolgten rund 40.000 Zuschauer den Lauf am Straßenrand.

Bundeswehrsoldaten laufen in Afghanistan mit

Für das Rennen mussten zahlreiche Straßen in der Innenstadt sowie mehrere Rheinbrücken bis in den frühen Sonntagnachmittag gesperrt werden. Die Polizei sprach jedoch von einem reibungslosen Verlauf ohne größere Verkehrsprobleme.

Sogar im fernen Afghanistan nahmen zwei aus Duisburg stammende Bundeswehrsoldaten an dem Lauf teil, die den Rhein-Ruhr-Marathon bereits mehrfach absolviert haben. Die beiden liefen die Strecke zeitversetzt am frühen Sonntagmorgen im Bundeswehr-Feldlager Masar-i Scharif und werden auch in den offiziellen Ergebnislisten geführt.