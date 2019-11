Der dreimalige Paralympicssieger Markus Rehm aus Leverkusen überlegt noch, ob er nach dem vergeblichen Versuch 2016 vor den Olympischen Spielen 2020 in Tokio noch einmal einen Doppel-Start bei Paralympics und Olympia anstreben wird. "Was ich auf jeden Fall vermeiden möchte, ist, dass diese Diskussion alles überstrahlt. Ich habe aber immer gesagt, dass ich mich in erster Linie als paralympischer Athlet sehe ."

"Es kann weit gehen"

Nachdem der Südafrikaner Oscar Pistorius 2012 in London als erster beidseitig Amputierter über 400 Meter erst bei Olympia und dann bei den Paralympics gestartet war, hatte Rehm den Doppel-Start vier Jahre später vergeblich angestrebt. Laut einer Studie ist nicht zu klären, ob seine Prothese ein Vor- oder Nachteil ist. Rehm verzichtete auf den Gang vor die Sportgerichte, blieb aber immer am Thema dran.

Am späten Mittwochabend (13.11.2019, ab 21.50 Uhr MEZ) will Rehm erst einmal seinen Weitsprung-Titel verteidigen. "Dubai bietet großartige Bedingungen. Die Temperaturen sind perfekt, meine Saison verlief bisher sehr gut. Wenn es noch guten Wind gibt, bin ich sicher, dass es weit gehen kann" , sagte der 31 Jahre alte Ausnahmeathlet. Mit einer Weite von 8,48 m hält der am rechten Bein unterschenkelamputierte Rehm den Weltrekord.

8,50 Meter bereits gesprungen

Bei einer Showveranstaltung in Tokio im August, ein Jahr vor dem Start der Paralympics, war der Prothesenspringer aus Leverkusen bereits 8,50 m gesprungen. Sein Ziel: Rehm will die größte Weite eines deutschen Weitspringers erzielen. Die stellte Lutz Dombrowski 1980 mit 8,54 m auf. Er wolle "Grenzen überwinden" , sagte Rehm zuletzt.

Bisher hat Rehm sieben Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften gewonnen, davon drei mit der 4x100m-Staffel. Dazu kommen drei Paralympics-Triumphe. Auch in Dubai in der Klasse T64 ist der deutsche Weitspringer großer Titelfavorit. "Das Wichtigste ist, dass unsere Topleute ihrer Favoritenrolle gerecht werden ", sagte Bundestrainerin Marion Peters im Vorfeld der WM: "Die Trümpfe müssen stechen. " Dazu zählt vor allem Markus Rehm.

Stand: 13.11.2019, 08:44