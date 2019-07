Gina Lückenkemper: Schnell durch Selbst-Qual

"Tief im Westen ist eigentlich hier" , wird später Gina Lückenkemper sagen. Deutschlands schnellste Frau ist in Hamm geboren, in Soest aufgewachsen. Bisher hat die 22 Jahre alte Sprinterin nicht den Willen, der westfälischen Idylle den Rücken zu kehren. Mit steigender Popularität ist Soest ein Rückzugsort geworden.

Es ist ein kühler, wolkenverhangener Morgen. Genau das Gegenteil von dem, was Sprinter mögen. Lückenkemper, dem "Gesicht der deutschen Leichtathletik", verdirbt diese Tristesse die gute Laune nicht.

Auf der Anlage des Leichtathletikzentrums in Soest ist die schnellste Frau Deutschlands allein. Ihr Coach Uli Kunst ist erkrankt, aber sowieso nicht ständig beim Training dabei. "Ich trainiere ohnehin viel allein" , sagt Lückenkemper. "Ich kann mich derart in den Arsch treten, dass ich sogar weine, wenn ich mich verausgabe."

Video starten, abbrechen mit Escape Lückenkemper: "Sportler sind auch mal stark, wenn sie weinen". Sportschau. . 00:56 Min. . Das Erste.

Früher Erfolg

Für die nach schnellen Erfolgen gereifte Sprinterin darf auch der Spaß nicht fehlen. Deshalb heißt der Startblock "Erwin" und der Sprint über Schaumstoff-Streifen "Pommes-Lauf" . Wegen dieser positiven Ausstrahlung ist sie im Eiltempo in die erste Reihe der beliebtesten Sportler aufgestiegen.

"Gina ist halt ein Typ, der die Menschen anspricht, die ihre eigene Meinung vertritt, die kritisch ist, die frei drauflos spricht" , sagt Idriss Gonschinska, Generaldirektor des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. "Sie tut uns wirklich gut. Und sie ist eine unfassbar talentierte Sprinterin."

Als 18-Jährige war sie bei der WM 2015 in Peking am Start, gewann 2016 bei der EM in Amsterdam Bronze über 200 Meter und mit der Sprint-Staffel. 2017 lief sie bei der WM in London die 100 Meter in 10,95 Sekunden, so schnell wie seit 26 Jahren keine deutsche Frau mehr.

Karriere-Highlight Berlin

Ihr " Karriere-Highlight " war aber die EM 2018 in Berlin, wo sie Vizeeuropameisterin im Kurzsprint wurde, Staffel-Bronze gewann und zur neuen deutschen Sprint-Königin aufstieg. "Für mich ist es nicht nur ein Job, sondern ich mache ihn mit Leidenschaft. Das ist etwas, was ich liebe" , sagt Lückenkemper. Damit schafft sie auch die sechs Trainingseinheiten á drei Stunden pro Woche leichter, in denen es nur um ein Ziel geht: noch schneller zu werden. Schneller als die bisherige Bestzeit von 10,95 Sekunden.

"Ich habe noch Möglichkeiten. Die 10,95 Sekunden sind nicht das Ende der Fahnenstange" , sagt Lückenkemper. Eine Zeit um 10,80 Sekunden hält sie für realistisch, "eine 10,70er-Zeit vielleicht mit dem perfekten Rennen" .

Jenseits der Jagd nach Edelmetall kümmert sich Gina Lückenkemper um ihren Wallach Picasso. "Ich genieße es, im Pferdestall zu sein. Es ist mein Ruhepol."

dpa | Stand: 25.07.2019, 17:01