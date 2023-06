Der 34-Jährige kam beim Meeting am Sonntag (25.06.2023) in Rhede im letzten Versuch auf 8,72 Meter und verbesserte seine erst vor fünf Wochen in Barcelona aufgestellte Bestmarke um acht Zentimeter.

In der Historie sprangen lediglich acht Athleten ohne Beeinträchtigung weiter als der Prothesenspringer, dort hält Mike Powell mit 8,95 Metern den Weltrekord.