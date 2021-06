Am Dienstag (29. Juni) schließt sich das Nominierungsfenster für die Olympischen Spiele in Tokio (30. Juli bis 8. August). Für viele Athlet*innen ist der Wettkampf in Leverkusen die letzte Möglichkeit, sich ein Ticket für Japan zu sichern. Für manche ist es der letzte Härtetest vor den Spielen.

Pinto und Montag hoffen auf Olympia-Tickets

So hoffen beispielsweise über 100 Meter Sprint die Deutsche Meisterin des Jahres 2019 Tatjana Pinto (LC Paderborn) und die Hallen-EM-Siebte Jenny Montag (TSV Bayer 04 Leverkusen) auf gute Ergebnisse und den Start in Tokio. Im Stabhochsprung müssen der WM-Vierte Bo Kanda Lita Baehre und der Deutsche Hallenmeister Torben Blech (beide TSV Bayer 04 Leverkusen) ebenfalls noch mit guten Ergebnissen aufwarten.