Zwei Monate vor der Weltmeisterschaft in Budapest wird sein deutscher Herausforderer Leo Neugebauer dies aus dem fernen Amerika aufmerksam beobachtet haben. Zehn Tage zuvor hatte er bei den College-Meisterschaften mit 8836 Punkten die Spitze der Weltrangliste erobert. Kaul freut sich nun auf ein " heißes Duell " bei der WM, für die er bereits qualifiziert ist.

Schäfer siegt im Siebenkampf vor Weißenberg

Einen deutschen Doppelerfolg gab es im Siebenkampf. Die frühere Weltmeisterschaftszweite Carolin Schäfer von Eintracht Frankfurt verteidigte am Sonntag die Führung in der Gesamtwertung des Siebenkampfes, die sie nach den ersten vier Disziplinen inne hatte. Zweite wurde Sophie Weißenberg (Bayer Leverkusen), die Schäfer nach dem ersten Wettbewerb am Sonntag an der Spitze vorübergehend abgelöst hatte.