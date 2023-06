Schäfer im Siebenkampf vorne

Die frühere Weltmeisterschaftszweite Carolin Schäfer liegt nach den ersten vier Disziplinen im Siebenkampf mit 3812 Punkten an der Spitze. Die 31-jährige Frankfurterin hat die Olympia-Norm von 6480 Zählern im Visier. "Ich will sie in diesem Jahr abhaken, ob hier oder bei der WM in Budapest steht in den Sternen" , sagte Schäfer.

Für sie ist es schon der zwölfte Ratingen-Start, für die WM in Budapest ist sie bereits qualifiziert. Die Vorjahressiegerin von Ratingen, Sophie Weißenberg aus Leverkusen, liegt mit 3744 Punkten an zweiter Stelle.

Quelle: dpa/sid/red