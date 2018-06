Schäfer und Eitel führen bei Mehrkampf-Meeting in Ratingen

Arthur Abele und Carolin Schäfer liegen nach dem ersten Tag des Mehrkampf-Meetings in Ratingen auf EM -Kurs. Der 31-jährige Zehnkämpfer aus Ulm liegt nach den ersten fünf Disziplinen am Samstag (16.06.2018) mit 4.217 Punkten und drei Zählern Rückstand auf seinen Klubkameraden Manuel Eitel auf dem zweiten Platz und darf sich angesichts seines stärkeren zweiten Tages Hoffnung auf einen Startplatz bei der Heim-Europameisterschaften vom 6. bis 12. August in Berlin machen.

Luca Wieland im Pech