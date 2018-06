Siebenkämpferin Schäfer in Ratingen unter Druck

Die deutschen Mehrkampf-Asse wollen bei der Generalprobe am Wochenende (16./17.06.2017) in Ratingen die Katerstimmung vertreiben und sich Mut für die Europameisterschaften im August in Berlin holen. Denn bei der ersten EM-Qualifikation vor drei Wochen in Götzis erlebten die drei WM-Medaillengewinner von 2017 bittere Stunden.

Allen voran Rico Freimuth, der wegen " mentaler Müdigkeit " aufgab und zur Überraschung aller die Saison vorzeitig beendete. Während von ihm also der Druck erstmal abgefallen ist, verspürt Carolin Schäfer diesen umso deutlicher.