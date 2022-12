Demnach treten am 1. Oktober 2023 also die besten Marathonläuferinnen und -läufer beim Köln-Marathon an. Es ist das 25. Jubiläum des Marathons in Köln.

Doch nicht nur die läuferische Elite wird sich im Rahmen des Events in der Domstadt im Rheinland messen. Auch etwa 800 Athletinnen und Athleten sollen sich dann um den Sieg in den verschiedenen Altersklassen streiten.