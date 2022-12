Ihr blutendes Knie, ihre Tränen der Freude und Erleichterung bewegten die Menschen. " Kann mich mal wer kneifen? Ist das gestern wirklich alles passiert? ", fragte Lückenkemper am Tag danach: " Oder war das nur ein Traum? " Aber Lückenkemper hatte nicht geträumt - nach all den Rückschlagen, all den Verletzungen, all den Mühen war die Senkrechtstarterin von einst wieder ganz oben. Vier Jahren zuvor hatte Lückenkemper in Berlin schon EM-Silber gewonnen, jetzt kürte sie sich zu Europas neuer Sprintkönigin - was für eine Reise.

Schwierige Jahre - hart, mental und körperlich

Denn die Jahre dazwischen waren hart, mentale und körperliche Probleme bremsten Lückenkemper ein, sie war nicht mehr schnell, musste Spott und Häme über sich ergehen lassen. " Wenn jemand vor einem Jahr, wo es nach wie vor schwierig für mich war, so an mich geglaubt hätte, hätte ich diesen Menschen unfassbar gefeiert ", sagte Lückenkemper. Lückenkemper glaubte immer an sich.

Nach der verkorksten WM 2019 ging Lückenkemper zum Training nach Florida zu Lance Braumann, rennt seitdem an der Seite von Stars wie 200-m-Weltmeister Noah Lyles oder 400-m-Olympiasiegerin Shaunae Miller-Uibo. Und in diesem Jahr zahlte sich all die Schinderei, in der es im Training auch mal über die Schmerzgrenze hinausgeht, endlich richtig aus.

Sportliche Heimat war lange NRW

Wie schon Ende Juni knackte Lückenkemper in München wieder die 11-Sekunden-Marke - das gelang ihr zuletzt 2018. Die Atmosphäre im Stadion, die tobenden Fans haben sie getragen. Aber dass sie EM-Gold in der "Notaufnahme feiern" würde, hätte sie dann doch nicht gedacht.

Seit 2019 startet sie nun schon für den SCC Berlin. Doch ihre sportliche Laufbahn begann in Nordrhein-Westfalen, genauer beim TuS Ampen, wo sie bis 2009 aktiv war. 2016 wechselte sie vom LAZ Soest zur LG Olympia Dortmund. 2018 hieß ihr Verein Bayer Leverkusen. Bei der Wahl der NRW-Sportler des Jahres 2015 sowie 2017 hatte sie den Felix-Award als beste Nachwuchssportlerin gewonnen.

