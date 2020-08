Auch Lückenkemper sagt für DM ab

Auch die deutsche Topsprinterin Gina Lückenkemper wird nicht bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig (8./9. August) an den Start gehen. Als Grund dafür nannte die Vize-Europameisterin über 100 m am Freitag (31.07.2020) fehlendes Training nach muskulären Problemen.

Hoffen auf eine kurze, späte Saison

"Zwar trainiere ich seit Anfang Juli wieder normal, aber die Trainingswochen und entsprechende Vorbereitungsrennen, die man vor Deutschen Meisterschaften einfach braucht, fehlen mir. Darum werde ich die DM nur als Zuschauerin vor dem Fernseher verfolgen" , sagte die 23-Jährige dem Westfälischen Anzeiger. Welche Wettkämpfe Lückenkemper in diesem Jahr noch bestreiten wird, ist offen.