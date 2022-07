Die Teamkolleginnen Judith Franzen (r.) und Annkathrin Hoven (beide TSV Bayer 04 Leverkusen) treten in den USA mit der Staffel über 4x400 Meter an. Franzen wurde bei der DM in Berlin zuletzt Zweite hinter der Chemnitzerin Corinna Schwab über 400 Meter. Auch in der Mixed-Staffel wird Franzen in Eugene an den Start gehen.