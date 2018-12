Im Ziel auf dem Martkplatz in Soest gab es am Montag (31.12.2018) beim 37. Silvesterlauf für die Zuschauer Déjà-vus. Denn wie im Vorjahr absolvierten Amanal Petros bei den Männern und Fabienne Amrhein bei den Frauen die 15-Kilometer-Strecke zwischen Werl und Soest am schnellsten.

Petros vom SV Brackwede kam, angefeuert von tausenden Zuschauern an der Strecke, nach 44:41 Minuten als Erster ins Ziel und unterbot seine Vorjahreszeit dabei um 1:10 Minuten. Zweiter wurde Nils Voigt (45:03 Minuten) vor Robiel Weldemichael (46:20). " Die Stimmung war einfach großartig ", freute sich Amrhein im Ziel, " ich habe an fest jeder Ecke meinen Namen gehört, hunderte Hände abgeklatscht ."