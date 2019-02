Przybylko holt DM-Titel und schafft EM-Norm

Der zuletzt angeschlagene Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko (Leverkusen) hat bei den deutschen Hallenmeisterschaften die Norm für die EM in Glasgow (1. bis 3. März) erfüllt. Der 26-Jährige siegte in Leipzig am Sonntag (17.02.2019) mit übersprungenen 2,26 Metern und schaffte damit exakt die geforderte Höhe.

Zweiter wurde Falk Wendrich (Soest) mit der gleichen Höhe, aber insgesamt mehr Fehlversuchen. Den dritten Platz belegte Torsten Sanders aus Leverkusen mit 2,23 Metern.