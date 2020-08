Carolin Paesler warf am Sonntagmittag bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig den Hammer so weit wie nie. Mit einer Weite von 70,99 Metern holte die Leverkusenerin den Hammerwurf-Titel und ließ die Konkurrenz mit über vier Metern Vorsprung hinter sich. Zweite Samantha Borutta (Mutterstadt) mit 66,20 Metern. Die zweite Athletin von Bayer Leverkusen, Michelle Döpke, belegte den dritten Rang (62,99).

Der WM-Vierte Bo Kanda Lita Baehre (Leverkusen) sicherte sich souverän seinen dritten Titel und sorgte für eine der wenigen starken Vorstellungen. Der erst 21-Jährige verbesserte ebenfalls seine persönliche Bestleistung bei den Geistermeisterschaften auf 5,75 Meter und schob sich damit um einen Platz in der Weltbestenliste auf Rang neun nach vorne. Zweiter wurde sein Clubkollege Torben Blech mit 5,50 Metern vor dem höhengleichen Raphael Holzdeppe aus Zweibrücken. Die beiden Leverkusener Karsten Dilla (Platz fünf) und Philip Kass (Platz sechs) komplettierten das starke Resultat aus Sicht des TSV Bayer 04 Leverkusen.

Die Düsseldorferin Djamila Böhm musste sich über 400 Metern Hürden nur Carolina Krafzik (Sindelfingen) geschlagen geben. Die Kölnerin Christine Salterberg wurde fünfte.

Honsel, Möllers udn Mohumed mit Titeln am Samstag

Bereits am Samstag gewann Hochspringerin Christina Honsel (Wattenscheid) ihre erste Deutsche Meisterschaft. Die 23-Jährige setzte sich am Samstag bei den Wettkämpfen in Braunschweig mit 1,90 Metern vor Alexandra Plaza (Köln/1,87 m) und Lavinja Jürgens (Rettenberg, 1,84 m) durch.