Wenn am Sonntag (13.10.2019) die Läufer zum 23. Köln-Marathon starten, wird es für die meisten nur um den Spaß gehen. Hendrik Pfeiffer von der TV Wattenscheid 01 hat dagegen größeres vor. Er will die 42,195 Kilometer lange Strecke unter 2:11:30 Stunden laufen und sich so ein Ticket für die Olympischen Spiele sichern.

Hendrik Pfeiffer (TV Wattenscheid)

Schon 2016 hatte er sich für die Spiele in Rio qualifiziert, musste aber verletzungsbedingt absagen. Nun scheint er bereit für einen zweiten Anlauf. "Jede Trainingseinheit war besser als geplant" , sagt er. Damit es mit der Qualifiaktion klappt, stellen die Veranstalter Pfeiffer sogar eigens drei Pacemaker zur Seite.

Noch 650 Startplätze

Vorjahressieger Tobias Blum (LC Rehlingen) will in Köln dagegen nur seine Form testen, da er für einen Herbstmarathon gemeldet ist. Wer ebenfalls seine Form testen will, hat kurzfristig noch die Chance dazu. Am Mittwoch (09.10.2019) waren noch rund 650 der 7.000 Startplätze für den Marathon offen.

Der Halbmarathon ist dagegen mit 16.342 Teilnehmern ausgebucht. Gut möglich, dass hier in diesem Jahr der Streckenrekord fällt. Das hat sich zumindest Amanal Petros vorgenommen. Der 24-Jährige - genau wie Pfeiffer von der TV Wattenscheid 01 - müsste dazu die knapp 21 Kilometer unter 1:03:00 Stunden laufen. Das ist die aktuelle Bestzeit, aufgestellt von Leonard Langat aus Kenia im Jahr 2010 - Petros' persönliche Bestzeit liegt bereits rund 30 Sekunden darunter.

Weitere Tausend Läufer starten außerdem beim Staffelmarathon, wo sich vier Läufer die Marathon-Strecke aufteilen.

Vom Ottoplatz zum Kölner Dom

Diese Strecke führt die Läufer ausgehend, vom Ottoplatz in Köln-Deutz, am Rheinunfer entlang bis nach Rodenkirchen. Über die Stadtteile Sülz, Lindenthal, Ehrenfeld und Nippes geht es dann zum Ziel am Kölner Dom. Der Halbmarathon spart sich dagegen den Umweg über Nippes.

Die wohl bekannteste Läuferin beim Köln-Marathon ist Sabrina Mockenhaut-Gregor. Die 31-Jährige aus Siegen ist 40-fache Deutsche Langstrecken-Meisterin und Bronzemedaillengewinnerin über 3.000 Meter bei den Halleneuropameisterschaften in Madrid 2005. 2007 und 2009 hat sie den Köln-Marathon bereits gewonnen, dazu kommen fünf Triumphe im Halbmarathon.

Video starten, abbrechen mit Escape Das tut mir gut: Lauftipps für Einsteiger. Hier und heute. . 10:51 Min. . Verfügbar bis 12.08.2020. WDR.

Stand: 09.10.2019, 12:28