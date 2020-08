Die WM-Dritte über 5000 Meter vom TSV Bayer 04 Leverkusen hatte wegen einer Überlastungsreaktion im Beckenbereich bereits vergangene Woche beim Sportfest in Monaco gefehlt. Sie werde weiter in Salzburg behandelt, hieß es.

Klosterhalfen trainierte seit dem vergangenen Jahr und auch während der Corona-Krise auf dem Nike-Campus in Oregon in den USA. Nach Teilnahmen an Privatrennen wollte sie in Europa in die späte Leichtathletik-Saison einsteigen. Die weitere Planung der deutschen Rekordhalterin ist derzeit offen.

Video starten, abbrechen mit Escape Leichtathletik während Corona - Weltklasse im exklusiven Kreis. Sportschau. . 01:49 Min. . Verfügbar bis 16.08.2021. Das Erste.

dpa | Stand: 21.08.2020, 12:08