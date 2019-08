Konstanze Klosterhalfen hatte gerade das Olympiastadion mit ihrem einsamen Rekordlauf in Staunen versetzt, da sorgte sie erneut für Verblüffung. Boxen, so verriet das zierliche Lauf-Leichtgewicht, sei mittlerweile zentraler Teil ihres Trainings. " So richtig mit Schlagen, das macht super Spaß! Meine Finger waren Mal richtig blau danach ", sagte die 22-Jährige am Samstag (03.08.2019).